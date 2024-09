Democrazia partecipata, il comune coinvolge la cittadinanza

Presentate le proposte per impiegare i fondi che saranno disponibili

MONREALE, 2 settembre – Il Comune di Monreale sceglie ancora la strada della democrazia partecipata lo strumento legislativo che consente di destinare almeno il 2 per cento delle somme trasferite dalla Regione Siciliana per spese scelte dai cittadini.

A questo proposito l’assessore Salvo Giangreco invita tutti i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, residenti nel Comune di Monreale, nonché tutti gli organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale e operativa nel territorio comunale a presentare le loro proposte. Tra gli interventi da attuare e da sottoporre ad approvazione da parte della cittadinanza attraverso l’attivazione di una consultazione pubblica ci sono: la promozione del territorio su emittenti televisive, l’acquisto defibrillatori da installare nel centro e nelle frazioni, l’acquisto di arredo urbano e cestini per deiezioni animali; attività di doposcuola e acquisto materiale scolastico per famiglie indigenti, acquisto targhe in mosaico per i toponimi, l’acquisto attrezzature sportive outdoor. La preferenza dovrà essere espressa utilizzando l’apposito modello pubblicato sul sito del comune.