Villaciambra, ancora un raid notturno nella scuola dell’infanzia

Rubato un notebook, danneggiati i bagni. LE FOTO

MONREALE, 3 settembre – Ennesima notte, ennesima effrazione nella scuola dell’infanzia di Villaciambra che è stata nuovamente bersaglio di un atto vandalico, che ha lasciato dietro di sé danni e desolazione.

Stavolta, nel mirino dei delinquenti, sono finiti i bagni degli alunni, ridotti a uno stato indegno, e un notebook, custodito con cura in un armadietto chiuso a chiave, è stato rubato da un’aula. Un gesto vile, compiuto sotto il manto della notte.

Non è un caso isolato. Da oltre un anno, l’istituto scolastico vive in un incubo quotidiano, ripetutamente violato da chi non conosce rispetto né per i beni pubblici né, soprattutto, per i diritti dei più piccoli. Un incubo che si consuma nella totale indifferenza della comunità circostante, che sembra non vedere, non sentire, non sapere.

Luci accese in piena notte, rumori sospetti, eppure nessuno si interroga, nessuno si allarma. Il silenzio è divenuto complice di chi, indisturbato, si introduce nei locali scolastici e lascia dietro di sé tracce di barbarie. Le denunce presentate presso le stazioni dei carabinieri di Altofonte, Monreale e Pioppo sembrano cadere nel vuoto, consumandosi in lungaggini burocratiche che non producono risultati concreti.

Nel frattempo, il comune sta per dotarsi un impianto di videosorveglianza Chi paga il prezzo più alto di questa catena di omissioni? Non certo gli adulti. A pagarne le conseguenze è un’unica, indifesa vittima: l’alunno. Il bambino che ogni giorno varca la soglia della scuola con la speranza di trovare un luogo sicuro, accogliente, adatto alla propria crescita.

Villaciambra è chiamata a risvegliarsi, a spezzare il ciclo di apatia che la avvolge. Non è solo una scuola ad essere violata, ma il futuro di una comunità intera, il diritto dei più piccoli a un’educazione in un ambiente sicuro. È tempo che le parole si traducano in azioni, che la comunità si riappropri della sua dignità e che la giustizia faccia il suo corso, prima che l’ennesima notte porti con sé l’ennesimo, devastante atto di vandalismo.