Si è spenta Enza Renda, un pezzo di storia del commercio monrealese

Per più di 40 anni ha gestito il negozio di articoli da regalo di piazza Vittorio Emanuele

MONREALE, 4 settembre – Lutto nel mondo del commercio monrealese. Si è spenta ieri sera, all’età di 79 anni, Enza Renda titolare dello storico negozio di articoli da regalo e liste nozze “Gift Shop”, che si trovava in piazza Vittorio Emanuele.

Dopo una vita dedicata alla sua attività, che ha condotto assieme al marito, negli ultimi anni si era ritirata a vita privata, occupandosi esclusivamente degli affetti familiari. Negli ultimi mesi, poi, le sue condizioni di salute si erano repentinamente aggravate, fino al decesso avvenuto ieri sera.

Sono in tanti, fra i cittadini monrealesi che hanno avuto modo di conoscerla e di apprezzarla, anche – come detto – per via della sua attività commerciale, che ha gestito ininterrottamente per 46 anni, dal 1970 al 2016 (negli ultimi anni sotto il brand Swarovski). Così come sono in tanti che ancora oggi nelle loro case conservano qualche oggetto acquistato nel suo negozio.

Risoluta, di grande personalità, di carattere allegro e disponibile, Enza Renda ha costituito un vero e proprio pezzo di storia del commercio monrealese in un’epoca, che forse adesso non c’è più, nella quale le qualità umane venivano prima di quelle imprenditoriali. Lascia il marito Totuccio Mirto, il figlio Valentino, la nuora Francesca e le adorate nipotine Aurora e Flavia.

I funerali si terranno domani, 5 settembre, alle ore 10 nella chiesa della Collegiata a Monreale.

Ai familiari di Enza Renda le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews.