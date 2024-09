Ad Aquino interveniamo sempre, ma è incessante il fenomeno dell’abbandono selvaggio

Il responsabile della ditta Ecolandia, Fabio Adimino replica a Salvino Caputo

MONREALE, 5 settembre – Ieri avevamo pubblicato un articolo a firma dell’ex sindaco Salvino Caputo che lamentava una situazione di degrado nella zona delle case popolari della frazione di Aquino. Oggi arriva la risposta della ditta Ecolandia che cura il servizio di smaltimento dei rifiuti per conto del comune di Monreale.

Alla critica, diretta essenzialmente all’amministrazione comunale, replica, per la parte tecnica ed organizzativa il responsabile del servizio Ecolandia, Fabio Adimino (nella foto). “Avendo letto l’articolo pubblicato sulla vostra testata a firma dell’ex sindaco Caputo – scrive Adimino – relativo al segnalato degrado alle case popolari di Aquino ed essendo io il responsabile del servizio rifiuti, non posso esimermi dall’intervenire.

In primis intendo informare il nostro ex sindaco che l’area in questione è continuo bersaglio di abbandono e che lo stesso viene quotidianamente “azzerato” dagli operatori ecologici. Ciononostante gli incivili continuano imperterriti ad abbandonare rifiuti di ogni genere in barba alle normali regole di civile convivenza.

Inoltre, forse l’ex sindaco, proprio perché lontano e disinteressato (come lui stesso asserisce), non si è accorto che da martedì 2 settembre, su disposizione dell’assessore al ramo, proprio sul posto c’è una squadra di operai che sta provvedendo allo scerbamento e alla pulizia dell’area, proprio per ridare decoro e igiene. Infine – conclude Adimino – invito l’ex sindaco a tornare ad Aquino quanto prima per prendere contezza della reale situazione della frazione.