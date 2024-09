Musica e divertimento fino a tarda notte: ieri sera lo Zoo di Radio 105 ha fatto ballare Monreale

Con la partecipazione della squadra della radio milanese, capeggiata da Paolo Noise, Monreale si è goduta una delle ultime serate dell’estate monrealese

MONREALE, 9 settembre – Un mix di anni ’90, nuovi tormentoni e remix di vecchi classici. A ritmo di questa musica Monreale ha vissuto una delle ultime serate dell’estate monrealese 2024.

Grazie allo Zoo di Radio 105, la città normanna si è goduto un post-cena che ha fatto scatenare diversi cittadini ai piedi del Duomo, di tutte le età.

La serata, iniziata verso le 22, ha visto esibirsi alcuni dei dj che fanno parte dell’equipe della radio meneghina. Ha avuto l’onere e l’onore di dirigere il gran finale della serata Paolo Noise, volto e voce principale di Radio 105, 50 anni compiuti proprio nella serata di ieri.

Tra balli, remix e il lancio di alcune magliette con il logo della radio tra il pubblico, la serata si è conclusa poco dopo, lasciando spazio all’inizio di una nuova settimana.

“Sono felice e onorato - ha detto Paolo Noise durante lo spettacolo – di esibirmi in un palcoscenico così prestigioso dinanzi al duomo e ad uno dei complessi più’ belli del mondo” . Tantissimi spettatori hanno apprezzato la performance del famoso conduttore e dj.

Lo spettacolo è stato inserito nel calendario delle manifestazioni monrealesi promosse dall’assessorato allo spettacolo del Comune. “E’ stato uno spettacolo eccezionale - ha dichiarato l’assessore allo Spettacolo Salvo Giangreco - che ha riempito la piazza di giovani e cittadini che si sono lasciati coinvolgere da una musica spettacolare in un contesto unico per lo scenario creato dai nostri monumenti”.