“Arte e legalità”, continua il progetto dell’artista Nicolò Giuliano con l’Arma dei Carabinieri

Oggi in visita nell’opificio del maestro il generale Teo Luzi e il direttore della Gendarmeria Francese Cristian Rodriguez

MONREALE, 21 settembre – Sono tante le opere realizzate dal maestro Nicolò Giuliano, artista ceramista che dal 1972 guida il suo opificio situato a valle della città normanna (…)

(…) conosciuta ed apprezzata dai turisti italiani e stranieri, per la presenza del celebre Duomo e dei capolavori arabo- normanni che lo hanno molto ispirato nel suo percorso artistico.

Il maestro Giuliano, insieme ai suoi figli e alla moglie Pina, da anni è impegnato in un grande progetto di legalità. Dal suo laboratorio sono uscite infatti, numerose opere d’arte di bassorilievi dedicate alla memoria di molti militari uccisi dalla mafia. Primo fra tutti dei giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, dei capitani dei carabinieri Emanuele Basile e Mario D’Aleo e degli agenti delle loro scorte e altri lavori che sono state inaugurate nei palazzi istituzionali in Sicilia e anche in altre città italiane, fra le quali: opere per il Generale Dalla Chiesa, per il trentesimo anniversario della strage dei Giorgofili installata a San Casciano Val di Pesa e ancora un grande lavoro per il ROS per commemorare la cattura di Messina Denaro il 16 gennaio 2023.

Stamane, a tal proposito, nel suo opificio è stata ospite una delegazione nazionale dell’Arma dei Carabinieri, composta dal comandante generale dell'arma dei Carabinieri, Generale del Corpo d’Armata Teo Luzi, del direttore generale della Gendarmeria nazionale Francese Generale. d'Armata Christian Jean, Francois Rodriguez.

Insieme a loro erano presenti, il generale di Brigata Arturo Guarino, il tenente colonnello Antonio Sergi e il tenente colonnello Giulio Modesti, comandante del Gruppo Monreale.