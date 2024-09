Tantissima gente ieri sera al “Murriali Food Feast”, affari d’oro negli stand

Oggi giornata conclusiva. Alle 22 appuntamento con Radio Time anni ‘90

MONREALE, 29 settembre – Terza ed ultima giornata oggi per il Murriali Food Feast", la sagra dello street food, che nelle serate di ieri e di venerdì ha animato il centro storico monrealese.

Ieri sera, forse la giornata clou della manifestazione, gli stand allestiti da piazza Canale a piazzetta Arancio sono stati presi letteralmente d’assalto, da migliaia di avventori che hanno degustato i prodotti alimentari messi in vendita. Affari d’oro, quindi per gli esercenti, che hanno soddisfatto le esigenze della numerosa clientela e soprattutto hanno avuto un ottimo riscontro per le loro attività, in considerazione dell’investimento effettuato.

Stasera, zona “food and beverage” a parte, l’intrattenimento musicale avrà inizio alle 20:45 in piazza Guglielmo II con "Swingology Ensemble", serata jazz con Jlenia Alessi. Alle ore 22 piazza Guglielmo si trasformerà in una discoteca con II Dance Show in Tour con Radio Time anni ‘90.