Stasera seconda serata del "Murriali Food Feast"

Ieri buon riscontro di pubblico nel corso della serata inaugurale

MONREALE, 28 settembre –Dopo il buon riscontro di ieri sera, si attende il pienone stasera alla festa dello street food “Murriali Food' Feast 2024” organizzata dalla società di comunicazione Afficom con il Comune di Monreale e alcuni sponsor.

Ieri, dopo il taglio del nastro, la zona individuata per la manifestazione si è popolata di avventori, che, verosimilmente, aumenteranno parecchio stasera, considerato che è sabato, giornata tradizionalmente dedicata alla movida.

Tra gli eventi di ieri in programma le tre giornate del percorso culinario dove si potranno degustare i prodotti tipici del territorio, l’esibizione Raquel Romeo e l'arpista Jakub Rizman Harp"al Canale" hanno intrattenuto numerosi ospiti.

Oggi dalle sono previsti balli di gruppo in Piazza Guglielmo II, con l'associazione Balla con Agape Dance di Monreale. Alle 21, l’esibizione di Kick Boxing a cura del team Rosano della Real Società Monreale. Alle ore 22, sempre in piazza Guglielmo II, live music EPV - epoivediamo.

Domani alle ore 20:45, in pazza Guglielmo II, "Swingology Ensemble" una serata jazz con Jlenia Alessi Singer. Alle ore 22, tutti in piazza Guglielmo II, Dance Show in Tour con Radio Time 90 .

Infine, sempre durante le tre giornate, in giro per le vie, intrattenimento assicurato anche per i più piccini con le "Mascotte" e i personaggi di "Super Mario" e "Sonic" a cura di SMILE party sala feste Monreale e Kids Party Monreale. In esposizione anche le auto Hiunday di Mondo Auto sponsor della manifestazione.