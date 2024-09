"Murriali food feast", Giangreco: “Un successo superiore a ogni aspettativa”

Soddisfatto l’assessore: “Per il futuro in calendario importanti novità”

MONREALE, 30 settembre – “L’evento ‘Murriali food festival’, un successo superiore ad ogni aspettativa. Un pubblico numeroso ha affollato le vie e le piazze della nostra città per degustare le prelibatezze preparate negli stand, dai tanti commercianti e produttori del nostro territorio”.

A dirlo oggi con grande soddisfazione è l’assessore allo Sport e Spettacolo del Comune di Monreale Salvo Giangreco, che si dichiara soddisfatto per la presenza massiccia di turisti, cittadini e visitatori arrivati da tutta la provincia che hanno affollato il centro storico. Già dal primo giorno è stato possibile registrare presenze da record, un dato non usuale per l'apertura: un andamento positivo confermato nelle giornate successive.

Tantissimi i riscontri sui principali social media, dove “Murriali food festival” è stato calendarizzato come evento food del fine settimana. Il bel tempo ha poi favorito l’ulteriore incremento nell’ultima giornata: domenica è stata all’insegna del tutto esaurito, con la folla delle grandi occasioni.

“Un grande risultato – continua l’assessore Giangreco - per gli organizzatori dell’evento Sergio Rinaldi e Paolo Vittorino - per il loro impegno che ha consentito la piena riuscita dell’iniziativa promossa in collaborazione con il Comune di Monreale, assessorato Spettacolo, che si è conclusa in grande stile. Rivolgo un caloroso ringraziamento a loro e anche a tutti gli uffici comunali che si sono attivati per alcuni servizi. Le cose fatte accendono nuove idee, ed anche per il futuro ci aspettano novità per rendere sempre più prestigioso, unico, originale e accattivante un evento al quale intendiamo mettere a disposizione una location molto più grande”.