Il video antiviolenza sulle donne della Margherita di Navarra proiettato sullo schermo della Turtle Designer

La titolare Ester Cuccia: “Doveroso sostenere un progetto di tale spessore”

MONREALE, 1 ottobre – ‘’A volte è più importante una pagina di vita sociale che una di storia, geografia o di italiano”. Queste alcune delle parole espresse durante l’intervista su Rai 3 (…)

(…) dalla dirigente scolastica dell’istituto “Margherita di Navarra” di Pioppo, Patrizia Roccamatisi, che ha presenziato alla cerimonia di premiazione del video clip ‘’Come Stelle’’ realizzato nei mesi scorsi nel ricordo della ventiduenne veneta Giulia Cecchettin, premiato e selezionato dal Ministero dell’Istruzione a livello nazionale, meritandosi un tributo alla recente Biennale del Cinema di Venezia.

Un forte messaggio trasformato in musica contro la violenza sulle donne subito accolto dalla titolare della agenzia pubblicitaria, “Turtle Designer”, Ester Cuccia che ha realizzato una sintesi del video da trasmettere sull’impianto digitale di sua proprietà nel centro abitato cittadino.

“Doveroso come donna e come monrealese - dichiara Ester Cuccia – sostenere un progetto di tale spessore formativo con gli strumenti che mi appartengono”.