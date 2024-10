Conferiamo gli abiti usati negli appositi cassonetti

L’appello alla cittadinanza dell’assessore all’Igiene Urbana Giulio Mannino

MONREALE, 4 ottobre – “Gli abiti che non si indossano più vanno considerati come una risorsa preziosa che evita degrado ambientale e dà un contributo a chi ha bisogno di indumenti”.

“È importante – dice Mannino – prestare attenzione nell’apporre in modo corretto gli abiti usati nel cassonetto in modo che il servizio di raccolta nel territorio monrealese, affidato a ditte esterne che si occupano anche di sanificare e rimettere a disposizione gli indumenti riutilizzabili, possa continuare celermente a rimetterli nel circuito dell’usato e utilizzarli per fini sociali. Quelli in cattivo stato vengono destinati a impianti di recupero per dare loro una seconda vita come fibre, stracci o pezzami. È importante – conclude Mannino che ci sia il supporto dei cittadini per evitare degrado e inquinamento ambientale, pertanto confidiamo nella collaborazione di tutti”.