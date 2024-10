Monreale, grande partecipazione ieri per “Io non rischio” con i volontari di Evergreen

L’associazione monrealese ha allestito un gazebo informativo in piazza Vittorio Emanuele. LE FOTO

MONREALE, 14 ottobre – Ieri a Monreale si è registrata grande partecipazione e adesione all’iniziativa “Io non rischio”, campagna nazionale di sensibilizzazione e informazione a favore della cultura della prevenzione e delle buone pratiche di Protezione civile.

L’evento si è tenuto per la prima volta anche nella piazza di Monreale, dove, dalle 9 alle 19 è stato allestito il gazebo grazie all’associazione di volontariato “Evergreen”, guidata da Emanuela Terzo, e ormai da più di cinque anni attiva sul territorio comunale, sempre pronta ad accogliere le iniziative ministeriali e regionali in materia di Protezione civile.

L’iniziativa, aperta alla presenza del sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha chiuso la Settimana Nazionale della Protezione Civile, e ha visto il coinvolgimento dei volontari dell’associazione monrealese, che per tutta la giornata hanno informato i tanti cittadini presenti in piazza della campagna informativa, contribuendo a diffondere la cultura della prevenzione e delle buone pratiche di Protezione civile sul territorio.

Soddisfazione è stata espressa dai volontari dell’associazione per l’intensa attività svolta durante la giornata che ha registrato un’ottima partecipazione di cittadini, anche di giovani e bambini, curiosi di conoscere i temi della giornata e ha puntato a rendere i cittadini attori partecipi delle problematiche oggetto della campagna che, da oggi, saranno sicuramente più capaci di compiere scelte consapevoli, in situazioni di crisi. L’appuntamento è dunque per l’anno prossimo per cui l’associazione Evergreen è già pronta a mettersi all’opera, come ogni giorno, con sempre più determinazione su temi così importanti per la salvaguardia e la sicurezza cittadina.