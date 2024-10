Presentazione delle domande entro il 7 novembre

MONREALE, 15 ottobre – Sono quattro i posti per specialista tecnico destinati al Comune di Monreale all’interno del concorso pubblico per l’assunzione di 2200 unità, da destinare alle regioni del meridione, suddivise tra regioni, città metropolitane e comuni.

Il concorso, per il quale il comune aveva presentato domanda per avere assegnate quattro unità, è bandito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione ed è destinato ai laureati.

La domanda deve essere presentata esclusivamente sul portale INPA entro le 23.59 del 7 novembre 2024. Per i requisiti e tutte le informazioni è possibile consultare il bando di concorso pubblicato sul portale INPA. Le assunzioni verranno effettuate dopo l’espletamento delle procedure concorsuali.