Via Linea Ferrata, oggi un’azione di pulizia a beneficio dei podisti

Un comitato spontaneo, coordinato dall’amministrazione comunale, è intervenuto sui due chilometri del tratto

MONREALE, 19 ottobre – Una massiccia azione di pulizia da erbacce, sterpaglie e quant’altro è stata compiuta stamattina in via Linea Ferrata, tradizionale luogo di allenamento di tanti podisti amatoriali che frequentano il luogo.

Ad agire è stato un comitato spontaneo “misto” formato da alcuni sodali della “Marathon Monreale”, dall’amministrazione comunale, assessorato ai Servizi Ambientali guidato da Giulio Mannino, con i mezzi e gli operatori della ditta Ecolandia.

“Come è noto a tutti, specie agli amanti della camminata salutare e della corsa – afferma con soddisfazione Roberto Gambino, portavoce de “Il Mosaico” – la Linea Ferrata a valle della caserma dei carabinieri, rappresenta una valvola di sfogo per l’attività fisica dei cittadini di Monreale. E’ una strada, non certo un impianto sportivo, ma in assenza di altro e’ giunto il momento di attrezzare al meglio questa arteria mettendo in sicurezza i cittadini che vi svolgono attività fisica. Un plauso, quindi, a quanti oggi, auto-organizzatisi e con il supporto dei mezzi e degli operatori dell’amministrazione comunale, sono intervenuti massicciamente per pulire i quasi due chilometri battuti quotidianamente da tante scarpe da running. L’impegno sarà quello di dare continuità alla pulizia e alla sicurezza di quello che per molti a Monreale rappresenta “la nostra pista di atletica”.