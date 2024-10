“Conoscere per prevenire”, se ne è parlato oggi a Santa Caterina

L’iniziativa in occasione della Giornata della prevenzione del tumore al seno e sindromi dei tumori eredo-familiare

MONREALE, 19 ottobre – Il tumore al seno rientra tra la forma di cancro più diffusa e diagnosticata tra le donne. Purtroppo i casi tendono ad aumentare ma di tumore al seno si guarisce, soprattutto se viene praticata la prevenzione e si interviene nelle prime fasi della malattia.

In questo caso davvero la prevenzione salva la vita ed è importante essere informati sui comportamenti corretti. Oggi, in occasione della giornata internazionale contro il tumore al seno, l'associazione Donnattiva, con il patrocinio del comune di Monreale, il sostegno di Donne Impresa e della Proloco di Monreale, ha organizzato nella sala conferenza della biblioteca Santa Caterina il convegno "Conoscere per Capire".

L’iniziativa è stata volta a sensibilizzare e informare la cittadinanza e gli operatori del settore, un appuntamento per diffondere e radicare la consapevolezza dell’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno e per fornire informazioni sui casi dei tumori eredo-familiare.

All'incontro sono stati trattati: i temi della prevenzione del carcinoma mammario; cosa sono le Breast Unit; l’epidemiologia di tumore alla mammella e sindromi dei tumori eredo-familiare. Sono intervenute: la professoressa Maria Rosaria Valerio, oncologa; Gabriella Militello, senologa chirurga; la dottoressa Martina Greco specializzanda e dottoranda in Oncologia Medica del Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo.

Le tre esperte lavorano in un’ottica multidisciplinare nell’ambito della Breast Unit “Paolo Giaccone”. Gli aspetti psicologici e simbolici sono stati affidati alla psicologa e psicoterapeuta Antonella Puglia del consultorio Asp di Palermo. A rappresentare le persone portatrici varianti della BRCA è intervenuta Ornella Campanella, presidente dell'associazione aBRCAdabra, la prima nata in Italia per le persone portatrici di mutazione patogenetica Brca. La dottoressa Clotilde Guarnaccia presidente dell'associazione Insieme Per... ONLUS ha infine parlato delle iniziative e attività a sostegno delle donne colpite dal tumore. L’evento è stato moderato dalle giornaliste Caterina Ganci e Ina Modica.

Per la cura del tumore al seno arrivare in tempo è fondamentale e la prevenzione è l’unica arma davvero efficace. La diagnosi precoce è determinante per la buona riuscita delle terapie e la sopravvivenza. L’incontro che ha visto la partecipazione di una rappresentanza comunale si è aperto con l’intervento dell’assessore Antonella Romano che ha portato i saluti del sindaco Alberto Arcidiacono. Presenti fra gli altri, le consigliere comunali Patrizia Roccamatisi, Paola Naimi che sono intervenute al dibattito Letizia Sardisco e il consigliere Flavio Pillitteri. A rappresentare la Proloco è intervenuta Amelia Crisantino.