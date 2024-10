L’Anps di Monreale festeggia i 100 anni di Francesco Giglio

Ieri gli è stata consegnata una targa

MONREALE, 25 ottobre – Una vita spesa come funzionario del ministero dell’Interno, ricoprendo tanti prestigiosi incarichi. Ieri, Francesco Giglio, monrealese, ha compiuto 100 ed è stato giustamente festeggiato.

A rendergli omaggio l’Anps di Monreale, alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono e dell’assessore Salvo Giangreco, dal momento che il neo centenario è il padre del socio effettivo Francesco Paolo.

Dopo la laurea in Giurisprudenza, Giglio entra nell'Esercito presso gli Autieri con il grado tenente. Vince il concorso al Ministero dell'Interno e da giovane funzionario inizia una brillante carriera durante la quale è stato inviato ad amministrare da commissario straordinario, in diversi comuni sciolti per rischio di infiltrazioni mafiose. Infine prima di godersi un meritato riposo, ha svolto le funzioni di Giudice di Pace. Ieri al circolo Ufficiali il presidente dell’Anps di Monreale Santo Gaziano e il segretario economo Francesca Mannino hanno brindato ai 100 anni, consegnando al centenario una targa commemorativa che raffigura il Teatro Massimo con il logo Anps dipinto a mano e un libro che racconta la storia della Polizia di Stato dalla sua nascita a oggi.