Grisì, una targa dal Comitato al farmacista Dario Ditta

Il riconoscimento per i suoi 30 anni di attività al servizio della frazione

MONREALE, 9 novembre – Il comitato organizzatore di Grisì, in occasione della conclusione dei festeggiamenti, ha voluto premiare il farmacista Dario Ditta che quest’anno ha raggiunto il trentesimo anno di attività nella sua farmacia rurale nella frazione che fa parte del vasto territorio del Comune di Monreale.

Per l’occasione, i componenti del Comitato hanno voluto premiare la collaborazione e la professionalità del dottore Ditta sempre disponibile nei confronti della popolazione di Grisì. Oltre ad una targa al farmacista è stato donato un orologio in ceramica dal capitano Antonino Grippi anche lui residente a Grisì e amico di Dario Ditta. La farmacia rurale di Grisi rappresenta un presidio sanitario imprescindibile per la popolazione e la cui attività aziendale è per lo più sostenuta dal sacrificio personale e professionale del dottore Ditta che da 30 anni porta avanti con grande dedizione.