Quel triste portone chiuso del cinema Imperia

Il certificato di agibilità è scaduto, si aspetta quello nuovo

MONREALE, 20 novembre – Forse ci eravamo fatti prendere da un comprensibile eccesso di entusiasmo. Avevamo sperato che la svolta della riapertura del cinema Imperia fosse definitiva e che si potesse aprire davvero un’altra pagina della cultura monrealese.

Pagina che vogliamo continuare a tenere aperta, ma che si scontra, purtroppo, con la triste, tristissima chiusura dell’impianto che va avanti, ormai dalla primavera scorsa.

Il motivo è presto detto: per riaprire il cineteatro, evento che – sottolineiamo ancora – è da considerare storico per la città di Monreale e per il quale ringraziamo tutti coloro che si sono proficuamente adoperati, era stata rilasciato un certificato di agibilità provvisorio. E come tale soggetto a scadenza.

Per far sì che le attività possano riprendere nuovamente e senza soluzione di continuità, occorre un certificato definitivo, che deve essere rilasciato dalla Questura. Un documento per la cui fornitura è necessario produrre una serie di adempimenti tecnico-burocratici.

Soltanto dopo questo iter il cineteatro potrà riaprire i battenti e riavviare le sue attività. “Nelle more”, quindi, come si dice in burocratese, il portone resta chiuso. Spiace soltanto che la stagione cinematografica e teatrale non sia cominciata a settembre, come dovrebbe essere di routine e come avviene altrove, ma che ancora, a fine novembre ed alle porte delle tante iniziative natalizie, gli spettacoli sullo schermo o sul palco dell’Imperia siano attualmente un desiderio irrealizzato. E spiace ancora di più alla luce degli ottimi risultati di pubblico e di critica che la stagione passata, tra spettacoli di cabaret, opere teatrali delle compagnie locali ed eventi musicali ha regalato alla comunità monrealese.

La speranza (fondata) è che il percorso burocratico sia alle battute finali e che presto possiamo tornare tutti a sederci su quelle poltrone sulle quali non ci siamo seduti per quasi quarant’anni, ma su cui, nella passata stagione, abbiamo rivissuto tantissime forti emozioni.