Cine teatro Imperia: quasi pronto il cartellone, in arrivo l’agibilità

Il documento sarà rilasciato dalla Questura. Diversi i nomi di grido che si esibiranno sul palco

MONREALE, 22 novembre – Dovrebbe concludersi a breve la procedura finalizzata all’ottenimento del certificato di agibilità per il pubblico spettacolo del cine teatro Imperia. Lo rendono noto il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore agli Spettacoli, Salvo Giangreco.

Nei giorni scorsi MonrealeNews aveva sollevato la questione, in considerazione del permanere della chiusura dell’impianto a stagione già inoltrata. Il documento, spiegano al comune, è legato alla presentazione del calendario degli eventi in programma, che l’amministrazione sta elaborando e definendo. Non appena sarà ufficiale questo calendario, pertanto, la questura potrà rilasciare il certificato di agibilità che, con ogni probabilità, avrà durata per tutta la stagione, quindi fino al maggio prossimo.

Frattanto l’amministrazione comunale ha nominato direttore artistico Toti Mancuso (componente del duo comico “Toti e Totino”), che a partire dal prossimo mese di dicembre, allestirà gli spettacoli che, via via, si susseguiranno sul palco del cine teatro.

Fra gli appuntamenti in calendario (che sarà ufficializzato successivamente), gli spettacoli di Valentina Persia, Ciro Giustiniani, Senso d’Oppio, Paolo Migone, Manuela Aureli, Sergio Vespertino, Ernesto Maria Ponte, Gianfranco Iannuzzo. Ci saprà spazio, ovviamente, anche per le compagnie e gli artisti monrealesi.