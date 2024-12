Monreale, servizio navetta per il periodo natalizio: collegherà il parcheggio comunale con il centro città

Sarà effettuato dalla ditta Giordano e sarà gratuito

MONREALE, 2 dicembre – L’amministrazione comunale istituisce il servizio gratuito di navetta per collegare il parcheggio Torres con il centro urbano (largo Canale) nel periodo che va da oggi 2 dicembre al 6 gennaio 2025.

Il provvedimento, su iniziativa dell’assessore ai Trasporti, Francesco La Barbera, è stato adottato per invogliare i cittadini a parcheggiare l'auto e raggiungere il centro urbano e le varie attività commerciali o per assistere alle numerose iniziative nel calendario dei festeggiamenti natalizi promossi da commercianti, associazioni e amministrazione comunale.

Questo il percorso della navetta: parcheggio Torres - via Biagio Giordano - via Gravina - via della Repubblica - largo Canale - via Venero - via della Repubblica - via Gravina – via Biagio Giordano - parcheggio Torres.

Qualora risultasse difficoltoso per il mezzo transitare in salita su Via Gravina, dice la nota del Comune, si procederà in alternativa per via B. Giordano - via Aldo Moro e si riprenderà il percorso su indicato. Il servizio sarà svolto dal lunedì al sabato dalle ore 16 alle ore 20.

Il servizio verrà svolto anche nelle domeniche 15, 22, 29 dicembre e 5 gennaio. Sarà sospeso, invece nei giorni 8, 25 e 26 dicembre e 1° gennaio. È importante evidenziare che i punti di salita e discesa saranno parcheggio Torres e largo Canale per consentire che l'apertura delle bussole la salita/discesa dei passeggeri avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza. La frequenza del servizio sarà di circa 25/30 minuti secondo le condizioni del traffico urbano.