Trasparenza e Privacy nella Pubblica Amministrazione, se ne è parlato oggi al cinema Imperia

L’incontro è stato promosso dal Comune

MONREALE, 13 dicembre - “Trasparenza e Privacy nella Pubblica Amministrazione”. È questo il titolo del seminario promosso dal Comune di Monreale, da tempo impegnato in un progetto di rinnovamento per la innovazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione.

I lavori si sono aperti stamane al cineteatro Imperia con il saluto del sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono e del presidente del Consiglio comunale e deputato regionale Marco Intravaia. Si tratta di un importante incontro formativo che l’amministrazione ha voluto organizzare per l’aggiornamento continuo dei dipendenti comunali che dimostrano quotidianamente passione e abnegazione nelle loro attività lavorative, all’interno delle aree in cui sono impegnati per dare servizi alla cittadinanza monrealese.

“E’ stato un’importante momento di confronto – ha dichiarato il primo cittadino – per affrontare insieme le nuove sfide e opportunità anche sulla trasparenza l’innovazione, la semplificazione e la digitalizzazione. La trasparenza rappresenta un tema centrale per l’efficacia nell’azione amministrativa per garantire accessibilità a tutti”. La relazione generale è stata affidata a Santo Fabiano, formatore e docente della scuola dell’amministrazione dell’Interno, co-relatori Marco La Diega, esperto in materia di innovazione e digitalizzazione, e Gianni Faraci, responsabile della protezione dei dati del Comune di Monreale.