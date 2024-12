Il Comune “apre” all’integrazione oraria per i precari: si va verso le 36 ore settimanali

L’intendimento è venuto fuori oggi nel corso dell’incontro per la contrattazione decentrata. Soddisfazione moderata dei sindacati

MONREALE, 17 dicembre – Si va verso l’incremento orario per il personale del Comune di Monreale, che attualmente presta servizio per meno delle 36 ore canoniche previste dal contratto di lavoro dei dipendenti.

La notizia è venuta fuori oggi al termine dell’incontro fra la delegazione trattante del Comune e le organizzazioni sindacali (Cisl, Cgil, Uil, Csa e Rsu), durante il quale è stato firmato il contratto decentrato dell’ente, che servirà per consentire lo svolgimento delle varie attività lavorative e distribuirne i conseguenziali emolumenti.

Il Comune oggi, a margine dell’incontro, ha fatto sapere che il personale al momento impiegato per 34 ore settimanali, godrà di una integrazione oraria di due ore, arrivando pertanto a quota 36.

La questione nei giorni scorsi era stata sollevata dalla Cisl, che per bocca del coordinatore territoriale Luigi D’Agostino (nella foto), aveva chiesto il potenziamento dell’utilizzo del personale ad orario ridotto per promuoverne la stabilità economica e lo sviluppo professionale.

In una lettera, dai toni anche duri, il sindacato sosteneva come il mancato rispetto della valorizzazione del personale interno costituisse una grave violazione normativa e contrattuale che precludeva l’opportunità di migliorare la posizione lavorativa dei dipendenti, limitandone anche il trattamento economico.

“Siamo soddisfatti di questa apertura manifestata dall’amministrazione comunale attraverso la sua delegazione trattante – fanno sapere lo stesso D’Agostino e il segretario zonale Giovanni Patellaro – ma manteniamo cautela, poiché per risolvere il problema in maniera definitiva riteniamo necessario che l’allargamento orario sia previsto dal contratto. Lavoreremo, pertanto, a questo importante obiettivo fin da dopo le feste, così come ci poniamo l’obiettivo di poter incrementare il numero delle ore lavorative per i 9 dipendenti Asu in forza al Comune che dal 1° gennaio firmeranno il contratto a 20 ore settimanali. Tutto ciò per togliere definitivamente il precariato dal comune di Monreale”.