Lavorando insieme, traguardi più ambiziosi nello sport

Riceviamo e pubblichiamo...

MONREALE, 19 dicembre – In occasione delle prossime festività natalizie desidero porgere i migliori auguri di buon Natale e felice anno nuovo a tutte le società sportive presenti nel territorio, ai nostri tesserati, agli allenatori, ai dirigenti, agli sponsor, ai giornalisti e a tutti gli addetti ai lavori che ruotano intorno alla famiglia sportiva della nostra cittadina.

Un anno è passato e spero siate soddisfatti del lavoro svolto, non sempre facile (ma lo sapete bene). Con la tenacia, la passione e il senso di appartenenza nell'affrontare le difficoltà, con le energie giuste, siamo e siete riusciti a scrivere pagine uniche di sport.

L'anno nuovo rappresenta una nuova sfida per continuare questo percorso e sono sicuro che, continuando a lavorare insieme, potremo raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi e prestigiosi e scrivere ancora nuove e tante pagine. Siate orgogliosi di indossare le vostre maglie e i vostri colori così come io sono orgoglioso di voi tutti.

* Assessore allo Sport del Comune di Monreale