Distribuzione idrica: altri ritardi causati dal maltempo, ma da domani la situazione dovrebbe tornare normale

Le rassicurazioni arrivano dall’assessore Riccardo Oddo e dal presidente Amap, Giovanni Sciortino

MONREALE, 22 dicembre – Qualche ora di pazienza ancora, poi la situazione della distribuzione idrica dovrebbe tornare nuovamente alla normalità, con l’acqua che dovrebbe tornare nelle disponibilità degli utenti.

Almeno così affermano sia il comune che l’Amap, impegnati in forma sinergica in questi giorni per fronteggiare i diversi guasti che hanno caratterizzato tanto il pozzo Rinazzo, che quelli di Boara.

Ieri poteva essere la giornata giusta ma le avverse condizioni meteo hanno reso impossibile riattivare le pompe che garantiscono la normale distribuzione delle risorse idriche. Così ha fatto sapere l’assessore ai Servizi a Rete Riccardo Oddo, al termine di diversi sopralluoghi. “Ma già da stamane i tecnici hanno provveduto attraverso varie manovre a riattivare l’impianto e da domani mattina la situazione dovrebbe tornare alla normalità, garantendo l’approvvigionamento idrico a tutta la cittadinanza”.

È stato un lavoro sinergico – aggiunge il presidente di Amap, Giovanni Sciortino (nella foto) – grazie al quale in tempi relativamente brevi siamo riusciti a ripristinare il funzionamento delle pompe. Siamo stati in continuo contatto anche con la prefettura, garantendo attenzione ad una problematica che ha riguardato la cittadinanza monrealese. Nel prossimo mese di gennaio, inoltre – dice ancora Sciortino – arriveranno nuove apparecchiature che serviranno per rifunzionalizzare ulteriormente i pozzi che garantiscono l’approvvigionamento alla città di Monreale”.