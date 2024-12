Pozzo di Rinazzo, arriva una nuova pompa di sollevamento

Sarà installata già da oggi e garantirà un approvvigionamento più stabile

MONREALE, 14 dicembre – Dovrebbe avviarsi a soluzione il problema dei diversi disservizi idrici che, da un po’ di tempo ormai, hanno afflitto molte zone della città.

Sarà installata oggi, dopo essere stata consegnata, la nuova pompa di sollevamento, che servirà al funzionamento del pozzo di Rinazzo che si trova a San Martino delle Scale e che alimenta una larga fetta di utenza monrealese.

Lo rende noto l’assessore Riccardo Oddo (nella foto), che fra le deleghe a lui assegnate ha pure quella dei rapporti con l’Amap per il Comune di Monreale.

La nuova pompa, pertanto, consentirà l’approvvigionamento delle risorse idriche nei relativi serbatoi e quindi consentirà l’erogazione regolare dell’acqua alla cittadinanza.

A causa di questi lavori non è escluso che si possano verificare dei disagi nella distribuzione anche se dopo la sostituzione la situazione dovrebbe risolvere buona parte dei problemi che si sono verificati per ritornare presto alla normalità.