Il comune pubblica l’avviso per il Servizio Civico

L’assessore Riccardo Oddo: “Un aiuto per le categorie più deboli”

MONREALE, 23 dicembre – E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Monreale www.comune.monreale.pa.it l’avviso pubblico per poter accedere al contributo relativo all’assegno economico per il servizio civico a favore della collettività.

Lo rende noto l’assessore ai Servizi Sociali Riccardo Oddo. I soggetti interessati all’espletamento di attività lavorativa possono presentare l’istanza entro il 17 gennaio 2025.

Destinatari sono i cittadini di età compresa fra i 18 ed i 65 anni residenti nel territorio comunale da almeno 1 anno; i disoccupati, inoccupati che versano in condizioni di disagio economico, derivante da mancanza totale o inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno dell’intero nucleo familiare.

L’istanza dovrà essere presentata esclusivamente da uno dei due coniugi o, in caso di comprovata incapacità per malattia o provvedimenti restrittivi della libertà personale, da altro componente del nucleo familiare. L’impossibilità dovrà essere appositamente documentata.

L’istanza, redatta su apposito modulo è disponibile presso gli Uffici di Servizio Sociale di via Venero, 117 e in piazza Inghilleri, o scaricabile dal sito del Comune, e dovrà essere corredata dal modello ISEE in corso di validità, fotocopia del documento di riconoscimento, eventuale certificazione medica o di invalidità dei componenti il nucleo familiare, copia del contratto di locazione corredata degli estremi di registrazione all’Agenzia delle Entrate, documentazione comprovante lo stato di disagio sociale ed economico.

L’istanza va presentata al protocollo generale del Comune oppure trasmessa a mezzo mail al seguente indirizzo di posta elettronica: promozione.sociale@comune.monreale.pa.it. Successivamente il comune procederà a redigere apposita graduatoria.