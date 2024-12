Ancora alberi caduti sulla SP 57, interventi non più rinviabili

Necessario porre rimedio ad una situazione prima di prendersi qualche dispiacere

MONREALE, 23 dicembre – È ormai un vero e proprio stillicidio la continua caduta di alberi lungo la SP 57, la strada che collega Palermo a San Martino delle Scale. E il maltempo di queste ore non fa altro che moltiplicare gli episodi di crolli e di conseguente rischio per la pubblica incolumità.

Della problematica ci siamo occupati diverse volte e a più riprese, sottolineando come sia quanto mai opportuno ed ormai non più rinviabile intervenire, prima che qualche episodio particolarmente grave si trasformi in una brutta pagina di cronaca.

Il tratto, tra l’altro, oltre che essere caratterizzato dalla continua caduta di alberi, registra spesso lo “scoppio” di tanti tombini, tutte le volte che le precipitazioni sono particolarmente intense. Senza contare che non di rado lungo la strada vagano indisturbati dei bovini, che – soprattutto di notte – possono creare quei seri problemi alla circolazione veicolare che è facile immaginare.

Per cercare di restituire serenità agli utenti, sempre più preoccupati per queste problematiche, si mette in moto la macchina degli interventi al cui avvio prende parte Flavio Pillitteri, consigliere comunale originario di San Martino delle Scale, che chiede la rimozione del materiale legnoso depositatosi sulla strada dopo le diverse cadute degli alberi. Rivolgendosi al comune di Palermo, Pillitteri chiede il ripristino delle condizioni di sicurezza, sottolineando come il tratto sia altamente trafficato anche dai messi del servizio di scuolabus.