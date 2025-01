Monreale, presto al via i lavori di collegamento tra il parcheggio comunale e la via Torres

Sono stati finanziati con i fondi del Pnrr

MONREALE, 2 gennaio – Partiranno a breve i lavori di collegamento tra il parcheggio comunale e la via Torres al termine dei quali i due punti saranno uniti da un ascensore che salirà in linea obliqua.

Lo ha reso noto il sindaco Alberto Arcidiacono nel corso dell’incontro di fine anno con la stampa locale. L’intervento, che consentirà la risalita dal parcheggio, fino al centro storico, sarà realizzato grazie ai fondi del Pnrr. Poco meno di due milioni e mezzo di euro l'ammontare dei fondi necessari alla realizzazione, così come era stato affermato dall'amministrazione comunale nel marzo del 2022 dal compianto assessore Geppino Pupella, quando gli interventi che riguardavano la città di Monreale (cinque in tutto) erano stati presentati alla stampa.

Nel settembre dell’anno scorso, poi, la giunta comunale, infatti, aveva approvato la delibera con la quale aveva detto sì al progetto definitivo redatto dall'ingegnere Domenico Maenza.

Adesso, non appena il cantiere sarà avviato, ci sarà da coordinare al meglio la situazione del traffico veicolare, in considerazione dei concomitanti lavori di pavimentazione della via Agonizzanti, tutt’ora in corso, che come ha fatto sapere il primo cittadino, dovrebbero concludersi prima della festa del Santissimo Crocifisso, del 3 maggio.