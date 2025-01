Tanta gente ieri al concerto dell’Epifania al cineteatro Imperia

L’evento è stato organizzato da BCsicilia Monreale. LE FOTO

MONREALE, 7 gennaio – Teatro strapieno ed entusiasta per il concerto dell'Epifania della Corale Settima Polifonia.

L'iniziativa, programmata nel quadro del palinsesto delle manifestazioni natalizie del Comune di Monreale, e proposta dall'associazione BCsicilia Monreale, si è tenuta ieri pomeriggio al cineteatro Imperia.

Diretti dal maestro Manrico Signorini, la band e il coro hanno proposto un ampio repertorio musicale interpretato con immediato appeal e arrangiato in chiave moderna.

Brani classici, arie liriche, medley pop e canzoni di Natale, il tango e la tradizione napoletana, sono stati proposti in un'esecuzione polifonica e polistrumentale. Special guest, la giovanissima soprano Roberta Bitti.

Grata la presidente di BCsicilia Monreale, Romina Lo Piccolo, per la fiducia dell'amministrazione comunale nei confronti dell'associazione e per il caloroso riscontro del pubblico.

Soddisfatto anche il direttore artistico del teatro Imperia, Toti Mancuso, che si è congratulato per le bellissime musiche proposte e per la partecipazione del pubblico monrealese che sembra prendere sempre maggiore confidenza con le iniziative culturali del teatro e della città di Monreale.