Pioppo, riasfaltata la via via Esterna Renda

Lavori possibili grazie ad un finanziamento regionale

MONREALE, 10 gennaio – Sono stati avviati i lavori di posa dell’asfalto in via via Esterna Renda, nella frazione di Pioppo, che versava, ormai, in condizioni precarie

La strada è stata asfaltata e messa in sicurezza grazie ad un contributo regionale di 100 mila euro circa. Fondi compresi – afferma una nota – in un contributo complessivo che il deputato regionale, e presidente del Consiglio comunale di Monreale, Marco Intravaia ha ottenuto per la manutenzione stradale, non soltanto del centro storico della città normanna ma anche delle periferie.

“Ringrazio – ha detto il consigliere Pippo Lo Coco – il sindaco Arcidiacono e, in modo particolare, il deputato Marco Intravaia per l’attenzione che riserva sempre a Monreale e, nello specifico, alla frazione di Pioppo”.