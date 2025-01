Domani allerta meteo, Monreale non è in zona rossa ma tra la gialla e l’arancione

Il sindaco Arcidiacono attiva la struttura comunale di Protezione civile: “Invito i cittadini ad evitare spostamenti e attenersi alle norme di prudenza”

MONREALE, 16 gennaio – “Dal bollettino diramato oggi pomeriggio dal dipartimento della Protezione civile della Regione Sicilia, il territorio di Monreale non è nella zona rossa, bensi’ tra quella gialla e arancione”.

Lo afferma il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono a proposito delle previsioni meteo valide per la giornata di domani, secondo le quali sono tante le zone della Sicilia in cui si registreranno gravi situazioni di criticità.

Tuttavia il primo cittadino ha già messo in moto la propria struttura comunale di Protezione civile, secondo i piani e le procedure dovrebbero essere aggiornati e adattati alle reali e particolari condizioni locali dei siti e i particolare a quelli più a rischio.

“Invito tutti alla massima prudenza e ad evitare grandi spostamenti – dichiara il sindaco Arcidiacono - attenzione oltre che alla pioggia agli allagamenti, sottopassi, versanti in frana e ruscellamenti, al forte vento e al rischio caduta alberi e pali”.