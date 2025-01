Rifiuti, la Regione approva il progetto per la realizzazione del centro comunale di raccolta

Pubblicato il decreto che ammette l’opera a finanziamento

PALERMO, 20 gennaio – È stato approvato dalla Regione Siciliana il progetto che riguarda la realizzazione di un centro comunale di raccolta: l’intervento, voluto e programmato dall’amministrazione guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono, è stato ammesso a finanziamento nel 2023 nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il decreto di approvazione è stato pubblicato oggi dall’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, che ha riconosciuto la regolarità formale e sostanziale del procedimento seguito dal Comune per la progettazione dell’intervento e per l’adozione della conseguente variante al vigente piano regolatore generale.

Sul progetto del centro di raccolta si sono favorevolmente pronunziati il Genio Civile e la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Palermo, nonché il Comitato Tecnico Scientifico dell’Urbanistica, presieduto dal dirigente regionale Calogero Beringheli.

Il CCR sarà strutturato per ricevere rifiuti pericolosi e non pericolosi di provenienza sia domestica che non domestica; a seguito dell’esame visivo effettuato dagli addetti al servizio, i rifiuti saranno collocati in aree distinte per flussi omogenei, attraverso l’individuazione delle specifiche caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando quelli potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e distinguendo i rifiuti da avviare a recupero da quelli da destinare allo smaltimento.

All’interno dell’impianto è prevista anche la creazione di un “centro del riuso”, dove i cittadini potranno consegnare gratuitamente oggetti usati in buono stato, integri e funzionanti o che necessitano solo di semplici riparazioni, che potranno essere successivamente donati o scambiati per essere utilmente riutilizzati.