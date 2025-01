Monreale, al via le iscrizioni per il centro aggregativo anziani

L’età minima è di 60 anni per gli uomini, 55 per le donne

MONREALE, 23 gennaio – Il comune pubblica l’avviso per le iscrizioni di coloro che vogliono entrare a far parte del Centro aggregativo anziani per l’anno 2025. È stato siglato dal sindaco Alberto Arcidiacono, dall’assessore ai Servizi Sociali Riccardo Oddo e dal presidente del centro aggregativo Ludovico Intravaia.

L’iscrizione e la partecipazione sono consentite a tutti i cittadini anziani che risiedono nel territorio di Monreale che abbiano compiuto i 60 anni di età (gli uomini) e 55 anni (le donne), compreso il coniuge convivente, anche se non è anziano. La quota associativa è di 10 euro.

Gli interessati potranno presentare istanza di iscrizione presso gli uffici della Solidarietà Sociale di via Venero numero 117 il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12. Alla domanda dovrà essere allegata una fototessera e la fotocopia del documento di identità. L’istanza dovrà pervenire dal 27 gennaio al 28 febbraio 2025.