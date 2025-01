Monreale, pubblicato l’avviso per la vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Lo scopo è quello di razionalizzare la gestione del patrimonio residenziale pubblico dell’ente

MONREALE, 25 gennaio – Il Comune di Monreale, ha pubblicato l’avviso per la vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica al fine di razionalizzare la gestione del patrimonio residenziale pubblico dell’ente, recuperando anche risorse economiche da investire in interventi di riqualificazione.

Il Consiglio comunale, ha approvato il Piano di Alienazione e Valorizzazione del patrimonio immobiliare per il triennio 2025/2027.

L’avviso è pubblicato all’Albo Pretorio ed è visionabile sul portale del Comune di Monreale www.comune.monreale.pa.it, nonché presso l’Ufficio Patrimonio, nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 9 alle 13 ed il martedì dalle 15 alle ore 17.



Gli interessati possono presentare richiesta di acquisto soltanto per l’alloggio di cui si è assegnatari.

Gli immobili posti in vendita sono identificati nella Tabella A scaricabile dal sito. Sono ammessi a presentare istanza di acquisto, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

Essere titolare di un’assegnazione definitiva da almeno due anni;

Essere in regola con i pagamenti dei canoni di locazione e degli oneri condominiali;

Non essere titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare( requisito da comprovare da tutti i componenti del nucleo familiare e , in caso di separazione legale dei coniugi anche dal coniuge non convivente, qualora non sia intervenuta la sentenza di divorzio);

Essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 30/12/1972 n. 1035, che disciplina le norme per l’assegnazione e la revoca dell’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.



1- Presentazione istanza di acquisto

Gli assegnatari degli alloggi che rientrano nel piano di vendita di cui alla tabella A, in possesso dei requisiti, e che sono interessati all’acquisto dei medesimi alloggi, possono manifestare il loro interesse, presentando apposita domanda di acquisto da compilarsi secondo il fac-simile allegato al presente avviso (Allegato 1).

L’istanza, a firma del richiedente, dovrà essere compilata ed inviata unitamente agli allegati, all’indirizzo emailpatrimonio@comune.monreale.pa.it o all’indirizzo pec sezione.tributi@pec.comune.monreale.pa.it

Alla domanda di acquisto dovrà essere allegata la seguente documentazione;

Fotocopia documento di riconoscimento del soggetto richiedente, in corso di validità,

Codice fiscale;

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi e secondo le modalità dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. comprovanti il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 30/12/1972 n. 1035;

l’istante dovrà dotarsi di indirizzo e-mail.

Dopo la verifica dei requisiti soggettivi

Avuto riguardo alle istanze di acquisto pervenute, per le quali le risultanze istruttorie amministrative contabili avranno riscontro favorevole, l’Ente invierà apposita comunicazione dove saranno descritti gli adempimenti che il richiedente dovrà porre in essere, per la definizione della procedura di alienazione.

Dichiarazione, resa in atti dagli interessati, della conformità allo stato dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale La predetta dichiarazione può essere sostituita da perizia rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale

La produzione dei documenti su indicati, ed i relativi oneri sono a carico dell’assegnatario.

Verifica della documentazione tecnica e comunicazione esiti.

La documentazione tecnica presentata sarà soggetta a verifica, i cui esiti saranno comunicati all’istante, al fine di definire la procedura alienazione.

Determinazione e comunicazione prezzo di vendita.

Il prezzo di vendita è determinato ai sensi dell’art. 1 comma 10, della Legge 24 dicembre 1993 n. 560, aumentato dei costi sostenuti per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione effettuati nell’edificio nei cinque anni antecedenti la stipula dell’atto di vendita, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 della L.R. 13 del 08/05/2007.

Il prezzo verrà comunicato all’istante, a conclusione della verifica tecnica di cui al punto 4.

Il prezzo di vendita potrà essere versato con le seguenti modalità.

a) Pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 25% del prezzo di cessione ( legge 43/94);

b) Pagamento immediato di una quota non inferiore al 30% del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di 15 anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria e presentazione di polizza fidejussoria, a garanzia della parte del prezzo dilazionato.

Stipula contratto di compravendita.

Al fine di procedere alla stipula dell’atto di compravendita, l’istante dovrà produrre all’Ufficio Patrimonio copia della ricevuta del versamento relativo all’intero prezzo dell’immobile o dell’acconto, come definiti al punto 6.

Sono a totale carico dell’acquirente, tutte le spese inerenti la stipula dell’atto di compravendita dell’immobile, tutte incluse e nessuna esclusa