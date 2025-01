Società Guglielmo, Piero Albanese è il nuovo presidente

È stato eletto ieri assieme al nuovo consiglio d’amministrazione

MONREALE 27 gennaio – Si sono svolte ieri le elezioni per il rinnovo delle cariche della società di muto soccorso, “Guglielmo II”, un sodalizio “storico” e prestigioso per la comunità monrealese, che annovera decine di soci.

Al termine delle votazioni Piero Albanese, 57 anni, architetto, è stato eletto nuovo presidente. Per lui l'82% delle preferenze. Albanese resterà in carica per i per i prossimi quattro anni. Accanto a lui è stato nominato pure il consiglio d’amministrazione composto da Pietro Palazzo, Filippo Crecco, Vincenzo Nicolosi, Giacomo Madonia, Giuseppe Segreto e Francesco Leto.

Nel programma del nuovo consiglio, come ha osservato il nuovo presidente, dopo aver ringraziato l'uscente, avvocato Giuseppe Abbate, il rafforzamento delle attività finora portate avanti, l’allargamento del numero dei soci e il consolidamento della presenza della società nel territorio monrealese.