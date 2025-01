Monreale, i rifiuti indifferenziati saranno conferiti a Bellolampo

Lo ha stabilito, con apposito decreto, l’assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di Pubblica Utilità

MONREALE, 27 gennaio – I rifiuti urbani non differenziati prodotti nell’intero ambito territoriale di Monreale, da adesso in avanti, potranno essere conferiti presso l’impianto di trattamento meccanico-biologico (nella foto) in funzione all’interno della piattaforma impiantistica di Bellolampo, gestita dalla RAP di Palermo.

Lo ha stabilito, con apposito decreto del 21 gennaio scorso, l’assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, dando accoglimento alla richiesta formulata in tal senso dalla S.R.R. Palermo Provincia Ovest; il quantitativo che potrà essere conferito a Bellolampo è stato fissato in otto tonnellate giornaliere, ma si tratta di una prescrizione che non risulta tassativamente vincolante.

Va ricordato che oramai da qualche tempo il conferimento dei rifiuti indifferenziati è avvenuto presso l’impianto della società “Sicula Trasporti”, che si trova nei pressi di Catania.

è evidente che ciò ha comportato un significativo incremento dei costi di trasporto, tenendo conto della notevole distanza che i mezzi della ditta a cui è affidato il servizio di igiene urbana sono stati sinora costretti a percorrere.

Il provvedimento regionale riguarda, oltre che Monreale, anche diversi altri comuni del Palermitano, fra i quali Marineo, Misilmeri, Palazzo Adriano, Camporeale e Roccamena.