Comune di Monreale, avviate le procedure per le assunzioni di due necrofori

Già pubblicato dal Centro per l’Impiego l’avviso per il reclutamento della figura tra i soggetti disabili

MONREALE, 28 gennaio – La legge 68 del 1999 promuove l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Per adempiere a quest’obbligo e per favorire l’inserimento lavorativo dei disabili, il Comune di Monreale ha di recente sottoscritto un’apposita convenzione con il Centro per l’Impiego (ex ufficio di collocamento); una volta definite le formalità burocratiche, saranno pubblicati i diversi avvisi per avviare il reclutamento del personale da assumere.

Entrando nello specifico, si rileva che la programmazione adottata dall’amministrazione comunale riguarda, in particolare, l’assunzione di due impiegati amministrativo-contabili, un geometra, un tecnico ambientale, un centralinista (non vedente), un giardiniere e sei necrofori: nel complesso, quindi, saranno 12 i soggetti “diversamente abili” che potranno trovare occupazione presso l’ente.

Intanto, è già stato pubblicato l’avviso che riguarda l’assunzione, con contratto indeterminato e full time (36 ore settimanali), di due necrofori; il titolo di studio richiesto è la licenza media. Possono candidarsi coloro che sono iscritti negli elenchi tenuti dall’ufficio per il collocamento mirato di Palermo, purché l’iscrizione sia antecedente al primo giorno di pubblicazione dell’offerta e di raccolta delle candidature; gli interessati, inoltre, devono aver già aderito al censimento relativo al ripopolamento delle banche dati dei lavoratori di cui alla legge 68/1999.

Chi intende candidarsi, potrà farlo esclusivamente online tramite il portale “SILAV Sicilia” (https://silavora.it/silav-sicilia), a cui è possibile registrarsi e accedere solo tramite SPID. L’avviso predisposto dal Centro per l’Impiego rimarrà in pubblicazione dal 3 al 13 febbraio: scaduto il prescritto termine, il sistema non accetterà più alcuna candidatura.