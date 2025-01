Monreale, entra nel vivo la stagione del cineteatro Imperia

Un fitto cartellone di appuntamenti ci terrà compagnia fino a fine maggio

MONREALE, 29 gennaio – Superate brillantemente le prime due uscite che hanno registrato il “sold out”, entra nel vivo la seconda stagione di spettacoli del cineteatro Imperia, riaperto nel gennaio dello scorso anno. La stagione si concluderà a maggio.

La rassegna promossa dall’assessorato allo Spettacolo del Comune di Monreale è stata curata dal direttore artistico Toti Mancuso. Dopo lo spettacolo di Ernesto Maria Ponte e i due di Sicilia Cabaret che hanno registrato il tutto esaurito, adesso in calendario sono previsti: a febbraio giorno 8 alle ore 21 Pino e gli Anticorpi, giorno 21 sempre alle 21 Emanuela Aureli. A marzo il 15 sarà la volta di Franco Jannuzzo e il 29 sempre alle 21 Paolo Migone. Ad aprile il 12 si esibirà Ciro Giustiniani con l’Orchestra Luna Rossa. Il cartellone si chiuderà sabato 24 maggio alle 21 con Sergio Vespertino.

Per vivere insieme alla città e ai visitatori l’emozione del teatro all’Imperia, l’amministrazione ha pensato di promuovere anche la stagione filodrammatica grazie alla collaborazione delle associazioni ha definito un calendario interessante con artisti di talento e compagnie teatrali di livello.

“Siamo contenti di avere ridato attraverso la realizzazione delle stagioni teatrali – ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono – nuova linfa al teatro Imperia che è diventato un luogo di aggregazione sociale per la nostra comunità, che dopo tanti anni sta rivivendo la voglia di stare insieme in uno spazio dove condividere momenti di arte e cultura. Nessun altro luogo come il teatro può contribuire alla costruzione di una comunità – partendo dallo spazio fisico e simbolico attraverso il lavoro degli artisti, delle compagnie e delle associazioni”.

Le performance della stagione filodrammatica, sono rivolte a chi ama il teatro autentico e appassionato. Prende il via sabato 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna sempre alle 21 sarà messa in scena, la rappresentazione “Passi di Libertà fra colori e Suoni” della rassegna Donna e Arte curata da Carmen Lupo. A seguire il 5 aprile alle 21 la compagnia teatrale “Tritone” metterà in scena “La Rosa Gialla” . Il 10 maggio alle ore 21 la “Compagnia in Valigia” rappresenterà “The Prudes”. Il 18 maggio sarà la volta dell’associazione Trinacria Bedda con “Ed è subito Napoli” e per finire il 30 e il 31 maggio l’associazione TE.MA metterà in scena “Il Marchese di Roccaverdina”. I biglietti sono in vendita al teatro Imperia in via della Repubblica o su www.vivaticket .com .