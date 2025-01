Investimenti stradali, la SP 57 ignorata dalla Città Metropolitana

Pillitteri: “Protesteremo in tutte le sedi per la sicurezza dei cittadini”

MONREALE, 30 gennaio – Sono oltre 242 milioni di euro gli investimenti destinati al miglioramento delle strade provinciali, finanziati tramite fondi di diversa natura. (…)

(…) Un impegno significativo, con 88 milioni già pronti per essere cantierabili nel 2025, mentre il restante importo è ancora in fase di progettazione. Tuttavia, all'interno di questo piano infrastrutturale, non sono previsti interventi per la SP 57.

Lo afferma il consigliere comunale, Flavio Pillitteri (nella foto), originario di San Martino delle Scale, sollevando il caso della strada che collega la borgata a Palermo, teatro di numerosi incidenti e negli ultimi tempi pure di diversi crolli di alberi, che mettono a serio rischio l’incolumità degli utenti.

“Non si tratta semplicemente di una questione tecnica o di priorità dettate dai rischi della viabilità – aggiunge Pillitteri – ma di scelte politiche legate a una visione del territorio che riteniamo inaccettabile. Ho sollevato più volte la questione con la Città Metropolitana, dialogando direttamente con gli uffici competenti per evidenziare la pericolosità della strada. Purtroppo, non ho ricevuto alcun riscontro concreto.

Il silenzio delle istituzioni su questa problematica è un atto di negligenza che compromette la sicurezza dei cittadini e penalizza un intero territorio.

È inaccettabile che, mentre vengono stanziati centinaia di milioni per migliorare la viabilità provinciale, la SP 57 venga ignorata, come se i cittadini che la percorrono ogni giorno non meritassero la stessa attenzione. La sicurezza stradale non può essere subordinata a logiche politiche o a interessi particolari.

A questo punto, esigiamo risposte concrete e impegni immediati. Se il piano infrastrutturale presentato dal sindaco Lagalla vuole davvero essere giusto ed efficace, non può permettersi di escludere una strada fondamentale come la SP 57. Non ci fermeremo finché non otterremo il giusto riconoscimento per questa importante arteria.

Ci aspettiamo che la Città Metropolitana riveda urgentemente questa decisione, destinando risorse adeguate alla riqualificazione della SP 57, per garantire la sicurezza dei cittadini e dimostrare una più equa visione del territorio".