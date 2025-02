Biblioteca comunale: nel 2024 triplicati gli utenti registrati e aumentati i prestiti

Gli utenti erano 300 adesso sono quasi 1000

MONREALE, 7 febbraio - È finito il 2024 e per la Biblioteca comunale di Monreale è tempo di bilanci.

L'assessore ai Beni e alle Attività Culturali del Comune di Monreale, Fabrizio Lo Verso, comunica un significativo aumento del numero di utenti della biblioteca comunale nel corso del 2024. Grazie a una serie di iniziative e programmi culturali innovativi, il numero di frequentatori è triplicato, passando da poco più di 300 a quasi 1000 utenti, con conseguente aumento dei prestiti dei libri.

Un risultato straordinario che riflette l’efficacia degli interventi messi in atto dall'Amministrazione Arcidiacono per rilanciare e valorizzare questo fondamentale punto di riferimento culturale per la città.

“Questo incremento degli utenti e dei prestiti è una conferma tangibile del crescente interesse verso la cultura e la lettura nel nostro territorio. La biblioteca “Santa Maria La Nuova” sta diventando sempre di più un luogo di aggregazione, apprendimento e crescita per tutta la comunità monrealese - ha dichiarato Lo Verso - Abbiamo lavorato per rendere la Biblioteca un ambiente più accogliente e dinamico, offrendo servizi moderni e ampliando le attività culturali. I risultati parlano da soli: la cultura è uno degli strumenti più potenti di crescita e inclusione sociale e Monreale ha dimostrato di saper cogliere questa opportunità”.

Nell’ultimo anno, infatti, l’amministrazione Arcidiacono ha investito grandi risorse comunali ed extra comunali per l’acquisto di strumentazioni e per la realizzazione di attività di promozione della lettura in collaborazione con scuole, associazioni e altre realtà locali. L’apertura in orario pomeridiano, l’implementazione del patrimonio librario e il conseguente acquisto di nuove scaffalature, l’attivazione del wi-fi aperto, l’acquisto della strumentazione informatica (Tablet, Pc e Lim) e la realizzazione di laboratori e incontri di progettazione nell’ambito del progetto “B4A- Book4All” finanziato dal Cepell, sono solo alcuni degli interventi che hanno contributo al raggiungimento di questo primo obiettivo.

Il Comune di Monreale continuerà a investire nella biblioteca, prevedendo ulteriori miglioramenti nella gestione e nell’ampliamento della sua offerta. L’assessore Lo Verso, infatti, annuncia che nei prossimi mesi verrà realizzata una piattaforma online per il prestito dei libri, verrà redatto il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) e verrà acquistato un numero considerevole di libri tramite forme di coinvolgimento delle associazioni e dei cittadini. Entro la fine dell’anno, poi, l’obiettivo è realizzare una nuova distribuzione degli spazi interni che consentirà di aprire una nuova sala laboratori e mostre.

“Grazie all’impegno della nostra bibliotecaria Elisa Lo Coco del dirigente Pietroantonio Bevilacqua e dei nostri dipendenti, al fondamentale supporto delle associazioni e alla collaborazione con le scuole, continueremo a lavorare per migliorare i servizi, così da far diventare la biblioteca un grande centro culturale polifunzionale”, conclude l’assessore Lo Verso.