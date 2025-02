Terremoto al largo del Messinese: scossa avvertita pure a Palermo e provincia

E' avvenuta alle 16,19, magnitudo 5.3 della scala Richter

PALERMO, 7 febbraio – Una scossa di terremoto si è verificata alle 16.19 nella zona di Messina. Secondo una stima provvisoria dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo è compresa tra 4.8 e 5.3.

La scossa, registrata a una profondità di 17 km con epicentro in mare più a sud delle isole di Alicudi e Filicudi, è stata avvertita in diverse zone della provincia di Messina e alle isole Eolie, dove le persone sono uscite per strada. A Messina sono state registrate vibrazioni nelle abitazioni. La scossa è stata avvertita anche a Palermo. Al momento non sono stati segnalati danni alle centrali operative Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, segue "con attenzione l’evolversi della situazione.

"Sono in costante contatto con il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina - dice Schifani - che a sua volta è in stretto raccordo con il sindaco di Lipari, con il prefetto di Messina e con l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia per un primo e rapido monitoraggio di eventuali danni, che al momento non sono stati segnalati. La Regione è, comunque, pronta a intervenire con tutti i mezzi a disposizione per supportare le comunità coinvolte e garantire la sicurezza dei cittadini".