Sagra del Carduni Vruricato di Pioppo: navetta gratuita per partecipare

Lo rende noto l’assessore Giuseppe Di Verde

MONREALE, 8 febbraio – Oggi e domani e’ attiva una navetta gratuita dal Comune di Monreale a supporto della organizzazione della manifestazione “ La Sagra del Carduni Vruricatu di Pioppo''.

La linea di servizio numero 6 rispettando gli orari di partenza dal capolinea di Monreale, sarà attiva a partire dalla corsa delle 14:40 e fino all’ultima corsa delle 19:40 , seguendo il normale percorso raggiungerà il Bivio Case Pupella devierà per la S.S. 186 in direzione delle aree di parcheggio consentendo a chi posteggerà l'auto di raggiungere la frazione di Pioppo e scendere nei pressi della caserma o comunque in corrispondenza dei punti di fermata presenti sulla Strada provinciale

Di seguito le partenza da Monreale dal capolinea

14:40

15:40

16:40

17:40

18:40

19:40

Resta inteso che coloro i quali useranno la linea n. 6 dalle aree di parcheggio alla frazione non pagheranno il biglietto di corsa .

Per consentire il ritorno alle aree di parcheggio ci saranno N . 2 servizi di trasferimento uno alle ore 18 e 30 ed uno alle 19 e 45 in partenza dalla zona della caserma e fino alle aree di parcheggio .

Domenica 9 il

Servizio di collegamento dalle aree di parcheggio alla frazione ( zona caserma ) dedicato sarà gratuito .

Prima partenza dalle aree di parcheggio ore 15:30

Ultima partenza dalla frazione di Pioppo per le aree di parcheggio sarà alle ore 20:30

Frequenza delle corse ogni 30 minuti e comunque secondo condizioni di viabilità

“Abbiamo attivato questo servizio- dichiara l’assessore Giuseppe Di Verde - per evitare problemi alla viabilità e incentivare i cittadini a partecipare ad una iniziativa che va a valorizzare i prodotti di nicchia della nostra tradizione “.