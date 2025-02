Monreale alla Bit, oggi i primi incontri con i tour operator

Allestito uno stand interamente dedicato alla cittadina normanna

MILANO, 10 febbraio – Entra nel vivo l’attività di promozione della città di Monreale alla Borsa del Turismo di Milano.

Alla fiera che si è aperta ieri mattina prendono parte migliaia di operatori che arrivano da tutto il mondo, molti dei quali sono stati attratti dallo spettacolare stand allestito con le immagini dei più belli monumenti arabo-normanni, che si sono soffermati con l’assessore al Turismo Nadia Battaglia e il consigliere comunale Flavio Pillitteri.

Entrambi hanno presentato le eccellenze turistiche del territorio ed i nuovi itinerari dove recentemente e’ stato inserito il nuovo Museo Multimediale dedicato a Re Guglielmo II completamente interattivo. Nel corso della mattinata l’assessore Battaglia e il consigliere Pillitteri hanno avviato una serie di interlocuzioni con operatori cinesi, giapponesi ed hanno anche ospitato una delegazione di giornalisti dell’agenzia di stampa ANSA interessati a conoscere le novità su Monreale.

“La nostra partecipazione alla BIT – ha dichiarato l’assessore Battaglia – rappresenta un’opportunità fondamentale per Monreale. Il turismo è un motore essenziale per la nostra economia, e farsi conoscere in un contesto internazionale significa aprire nuove porte per il futuro della città e per le tante attività che ne fanno parte. Abbiamo raccontato la bellezza del nostro patrimonio, le nostre tradizioni e l’accoglienza che ci contraddistingue, riscontrando grande interesse da parte di operatori e visitatori”.

L’assessore Battaglia ha espresso un ringraziamento al sindaco Alberto Arcidiacono per aver creduto fortemente nell’importanza della promozione internazionale. Un plauso, infine è stato rivolto al dirigente Pietroantonio Bevilacqua per il supporto dato nella organizzazione dell’evento e a tutti i collaboratori e operatori artigianali.