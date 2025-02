Beni confiscati, una rete tra i consorzi che li gestiscono in Sicilia

Sottoscritto un protocollo di legalità in commissione regionale antimafia

PALERMO, 12 febbraio – È stato siglato stamane in Commissione Regionale Antimafia un protocollo tra i cinque consorzi di comuni siciliani, che gestiscono beni confiscati alla criminalità siciliana.

Il protocollo propone la creazione di una rete tra i cinque consorzi e altre istituzioni con l’intento di collaborare nella programmazione e progettualità di percorsi di valorizzazione e sviluppo nel riutilizzo sociale ed economico dei beni confiscati alla criminalità organizzata, nonché nelle iniziative sul tema dei valori e della diffusione della cultura della legalità, della responsabilità sociale e della sostenibilità ambientale, al fine di creare un percorso istituzionale condiviso.

Tuttavia ogni consorzio o ente potrà portare avanti i progetti e le iniziative che ciascun soggetto in via autonoma ha già in programma. Per il consorzio Sviluppo e Legalità erano presenti Alberto Arcidiacono presidente dell’Assemblea e sindaco di Monreale e Alessandro Cavalli presidente del Consiglio di Amministrazione del consorzio”.

La sigla di questo protocollo, alla presenza del presidente della commissione antimafia dell'Ars, Antonello Cracolici, è un momento importante e rappresenta un’opportunità per rilanciare l’attività di recupero e riutilizzo dei beni confiscati alla mafia, nei quali i Comuni giocano un ruolo strategico”.

L’amministrazione Arcidiacono in questi anni si è impegnata fattivamente per il rilancio delle attività del Consorzio Sviluppo e Legalità e per la valorizzazione di questi beni dove sono state anche progettate infrastrutture sportive per il benessere sociale della comunità.

Per Alessandro Cavalli “La firma del protocollo d'intesa, già dalle fasi preliminari ha consentito un confronto tra gli organi direttivi dei 5 consorzi, destinato ad intensificarsi e che porterà alla condivisione di "buone pratiche" ed a porre in essere sinergie tra le strutture organizzative. I rappresentanti istituzionali hanno ringraziato la Commissione Antimafia Regionale per avere accolto e supportato l'iniziativa.