La scuola Margherita di Navarra alla serata finale del Festival di Sanremo

Con il videoclip ''Come stelle'' ospite una delegazione della scuola con Giorgia Ganci, Dalila Calandrella e Vanessa Giambruno accompagnate dal professore Putzu e dalla dirigente Patrizia Roccamatisi

SANREMO, 16 febbraio – L’Istituto Comprensivo Statale “Margherita di Navarra” di Pioppo continua a raccogliere successi e riconoscimenti a livello nazionale. Dopo la vittoria del concorso del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) con il video musicale "Come Stelle" alla Mostra del Cinema di Venezia e l’invito a Cagliari alla cerimonia d’apertura dell’anno scolastico 2024/2025, arriva un altro prestigioso traguardo: l’invito alla serata finale del Festival di Sanremo con le studentesse Giorgia Ganci, Dalila Calandrella e Vanessa Giambruno.

Il videoclip "Come Stelle", realizzato dagli studenti sotto la guida del professor Antonio Putzu, ha conquistato il pubblico e le istituzioni per il suo profondo messaggio contro la violenza di genere. Il testo e la musica, semplici ma potenti, raccontano il desiderio di un amore libero da paura e prevaricazione, con una coralità che ha coinvolto tutta la comunità scolastica, dai docenti ai genitori.

Una straordinaria opportunità aver partecipato alla serata conclusiva di Sanremo, il palcoscenico più prestigioso della musica italiana, dove il tema della violenza di genere ancora una volta e' stato portato all’attenzione del grande pubblico.

Soddisfazione ed emozione nelle parole della dirigente scolastica, Patrizia Roccamatisi, che ha voluto sottolineare il significato profondo di questo nuovo riconoscimento:

“L’invito a Sanremo è un’emozione indescrivibile per tutta la nostra comunità scolastica. Questo percorso ci ha dimostrato quanto sia importante dare voce ai ragazzi su temi di grande attualità e valore sociale. "Come Stelle" è un messaggio di speranza, un inno alla libertà e alla dignità di ogni persona. Essere su un palco così importante significa che la nostra voce è stata ascoltata e questo ci riempie di orgoglio.”

Il video che ha conquistato l’Italia

Per chi volesse vedere il videoclip Come Stelle, è disponibile su YouTube al seguente link:

▶️ Come Stelle - ICS Margherita di Navarra http://youtu.be/zo3CcJOIsrA?si=UGy9B-eI7GOt4yp-

L’Istituto “Margherita di Navarra” continua a dimostrare come la scuola possa essere un motore di cambiamento e consapevolezza sociale, utilizzando la musica e l’arte come strumenti per educare e sensibilizzare le nuove generazioni.