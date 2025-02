Monreale aderisce a un progetto per l'imprenditoria giovanile

L'assessore Oddo: ''Una grande opportunità per i giovani''

MONREALE, 22 febbraio – L'assessore alle politiche sociali di Monreale, Riccardo Oddo, è tra i promotori di un progetto presentato nell'ambito di un Avviso pubblico, promosso da Anci, per la II edizione delle ''proposte progettuali rivolte all'orientamento della popolazione giovanile verso la cultura di impresa- giovani e impresa''.

Il progetto, che il comune di Palermo ha elaborato in partenariato con Monreale e Belmonte Mezzagno, The Factory (EPYC) e Cantieri culturali della Zisa, ''mira a favorire l'autoimprenditorialità giovanile attraverso la creazione di due hub dedicati all'assistenza dei giovani che intendono sviluppare idee di impresa. I due spazi sorgeranno all'interno dei cantieri culturali della Zisa e presso la sede di The Factory-EPYC, ''offrendo''- si legge nella nota - servizi di consulenza, formazione e accompagnamento per i giovani che vogliono intraprendere percorsi imprenditoriali''.

Oltre ai due hub, il progetto prevederà una serie di iniziative territoriali nei Comuni partner per garantire una ampia diffusione delle opportunità offerte, coinvolgendo attivamente anche i giovani della provincia. Il via definitivo al progetto è previsto nei prossimi mesi, con un calendario di attività dedicate ai giovani interessati. Maggiori dettagli saranno comunicati dall'assessore Oddo attraverso i canali istituzionali del comune di Monreale e anche attraverso i social.