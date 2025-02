Nei prossimi giorni la Città Metropolitana la consegnerà al comune di Monreale

MONREALE, 26 febbraio – La via Pezzingoli diventa strada comunale. Nei prossimi giorni verrà ufficialmente consegnata dalla Città Metropolitana al Comune di Monreale che ha deciso di acquisire il tratto della strada provinciale che ha una importanza strategica nel territorio comunale.

La vicenda è stata seguita dall’assessore alla Polizia Municipale, Giuseppe Di Verde che attraverso gli uffici ha provveduto ad apporre l’apposita segnaletica. Per questa arteria la Città Metropolitana ha anche stanziato dei finanziamenti che serviranno per realizzare lavori di messa in sicurezza. “Ringrazio i vertici della Città Metropolitana – ha dichiarato Di Verde – per averci consegnato questa strada, per la quale si prevedono interventi strutturali molto importanti per i quali a breve partiranno i lavori”.