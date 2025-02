Progetti di inclusione al cineteatro Imperia di Monreale

Teatro per tutti: al via anche nel 2025 i laboratori gratuiti per persone con disabilità al Cineteatro Imperia di Monreale

MONREALE, 28 febbraio – Prosegue e si consolida nel 2025 l’iniziativa di inclusione sociale e culturale che vede il Comune di Monreale in prima linea, che fornisce il suo patrocinio.

Dal 2024, infatti, è in atto una proficua collaborazione tra La Compagnia In Valigia APS, le associazioni “Con.vi.vi. l'autismo APS” e “ODV Nati due Volte”, e il Comune di Monreale, per la realizzazione di laboratori teatrali gratuiti destinati a persone con disabilità.

L’azione teatrale si è rivelata un potente strumento per stimolare la creatività e le capacità dei partecipanti, siano essi giovani o adulti. I laboratori non solo favoriscono l’espressione personale, ma aprono nuove possibilità di crescita, emotività e interazione sociale. Grazie all’impegno delle associazioni, i partecipanti vivono un'esperienza unica e coinvolgente che permette loro di esplorare mondi nuovi e stimolanti.

Anche per quest’anno, il Comune di Monreale ha messo a disposizione il cineteatro Imperia per le attività laboratoriali e per le rappresentazioni finali delle persone con disabilità.

Gli appuntamenti sono fissati ogni giovedì pomeriggio, dalle 15 alle 18 e la partecipazione è completamente gratuita.

“Siamo felici - dichiara il sindaco Alberto Arcidiacono - di essere parte di questo progetto che permette a tante persone di arricchire la loro vita con nuove esperienze. Siamo orgogliosi di sostenere questi laboratori teatrali che rappresentano un importante passo verso l'inclusione delle persone con disabilità. Per questo la Giunta comunale non ci ha pensato due volte a riconfermare la disponibilità del Cineteatro Imperia per queste attività con una nuova deliberazione. Il Cineteatro, anche grazie all’impegno del nostro Direttore Artistico Toti Mancuso, è uno spazio aperto alla comunità, dove cultura, creatività e solidarietà si incontrano.”

"Il teatro è una forma d'arte che permette a chiunque, senza distinzione, di esprimersi e - aggiunge l’assessore ai beni culturali Fabrizio Lo Verso - di crescere, e siamo felici che i nostri beni culturali diventino luoghi di queste emozionanti esperimentazioni. Oltre a rendere inclusiva la Biblioteca comunale e le sue attività, intendiamo fare lo stesso con il Cineteatro Imperia. Nelle prossime settimane, infatti, sono in programma gli ultimi interventi strutturali per rendere ancora più facile l’utilizzo del palcoscenico. Nel frattempo, ripartiranno i laboratori e, per questo, dobbiamo ringraziare i rappresentanti della Compagnia in Valigia, in particolare Francesca Vaglica e Dario Scarpati, che ogni settimana, gratuitamente, mettono a disposizione il loro tempo e le loro competenze per questo progetto.”

I laboratori, che vedranno il coinvolgimento di ragazzi, famiglie e operatori del mondo del teatro, rappresentano un’occasione di crescita e inclusione per l’intera comunità monrealese.

Per partecipare o per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 3204617766.