Finanziamento e sviluppo dei servizi sociali, lo Stato assegna 320.000 euro al Comune di Monreale

In arrivo anche i fondi per il trasporto dei disabili e l’incremento dei posti negli asili nido

MONREALE, 18 marzo – Con un decreto a firma congiunta del Ministro dell’Interno e del Ministro dell’Economia e delle Finanze è stata disposta nei giorni scorsi la ripartizione dei contributi destinati al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali spettanti per l’anno in corso ai comuni della Sicilia e della Sardegna, per un importo che in totale risulta pari a 68 milioni di euro.

Si tratta delle risorse che lo Stato annualmente stanzia ed eroga in favore delle amministrazioni municipali delle due regioni isolane sia per rimuovere gli squilibri economici e sociali, sia per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 119 delle Costituzione.

Per quanto riguarda il Comune di Monreale, il contributo assegnato ammonta a poco più di 320.000 euro. Il raggiungimento dell’obiettivo di servizio assegnato quest’anno per la funzione sociale dovrà essere idoneamente certificato dai competenti uffici comunali, compilando sul portale “Open Civitas” entro il 31 maggio 2026 specifiche schede di monitoraggio e di rendicontazione; le schede stesse, inoltre, dovranno essere sottoposte alla validazione del Consiglio comunale e allegate al conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2025.

Sempre in ambito socio-assistenziale, in aggiunta a questo contributo, lo Stato ha assegnato al Comune di Monreale 71.000 euro per il trasporto di persone affette da disabilità e 621.118 euro per provvedere all’incremento dei posti disponibili negli asili nido, presso cui sono accolti bambini di età compresa fra i tre mesi ed i tre anni.