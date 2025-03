Asili nido, il comune riduce le quote di compartecipazione

Le nuove tariffe entreranno in vigore a partire dall’anno educativo 2025-2026

MONREALE, 20 marzo – Il comune, in vista delle iscrizioni imminenti per l’anno educativo 2025/2026, ha approvato le nuove quote di compartecipazione per l’asilo nido comunale “Piero Giaccone” e gli asili nido/micronidi privati convenzionati.

Le nuove tariffe entreranno in vigore con l’inizio dell’anno educativo 2025/2026, stabilite secondo il valore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE) e la fascia oraria di fruizione del servizio, che hanno l’obiettivo di ridurre le diseguaglianze investendo nei servizi di educazione e accoglienza per prima infanzia, rendendoli inclusivi e di qualità, vigilando su costi sostenibili ed adeguati alle esigenze delle famiglie.

Al fine di estendere l’offerta educativa, riducendo le quote di compartecipazione, un ruolo fondamentale, come afferma una nota del Comune, è stato svolto dall’assessore ai Servizi Sociali Riccardo Oddo, con l’ausilio del dirigente dei Servizi Sociali e il responsabile del servizio Ilenia Ferrara, la cui determinazione ha avuto un impatto decisivo nel perseguire l’obiettivo prefissato. Grazie al suo impegno, l’amministrazione comunale, ha deciso di rimodulare le quote di compartecipazione riducendo l’importo per la fascia oraria 7.30-15.30, costituendo un servizio di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, quale strumento di supporto di una migliore organizzazione dei nuclei familiari.